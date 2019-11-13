مكة.. ضبط مواطن بحوزته قارورة مسكر وحبوب مخدرة على طريق الساحل القديم

تواصل – الرياض:

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق القبض على مواطن يقود سيارة من نوع كيا عثر بداخلها -بعد تفتيشها- على قارورة مسكر وحبوب كبتاجون ومبلغ مالي مجهول المصدر وسلاح من نوع مسدس وأكثر من 11 طلقة نارية على طريق الساحل القديم بمكة.

وقالت مصادر: إن الجهات الأمنية بأمن الطرق اشتبهت بمركبة من نوع كيا يقودها مواطن وبعد استيقافه عثر بحوزته على قارورة 330 ملليتر تحتوي على مادة المسكر وعدد حبتين كبتاجون المخدر، بإلاضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال وعثر أيضاً على سلاح من نوع مسدس وعدد 11 طلقة حية.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية أعدت محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات، وتم تسليمه إلى شرطة محافظة الليث لإكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.