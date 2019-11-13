«النيابة» تتهم 18 شخصاً بالضلوع في قضايا فساد وغسل أموال.. قدمت 700 دليل

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت النيابة العامة 18 شخصاً بالضلوع في قضايا فساد وغسل أموال عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، مؤكدة أنها جمعت الأدلة والقرائن على ذلك.

وقدّمت النيابة العامة 700 دليل وقرينة بناء على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة خلال التحقيقات.

وتضمّنت الاتهامات: استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.

وطالبت النيابة العامة، بحسب المصدر، بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين ومصادرة الأموال محل الجريمة، وذلك وفقاً لنظامي مكافحة الرشوة والتزوير ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام غسل الأموال.