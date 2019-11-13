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رداً على شكوى مستفيد.. «حساب المواطن» يكشف سبب تراجع قيمة الدعم

رداً على شكوى مستفيد.. «حساب المواطن» يكشف سبب تراجع قيمة الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكاوى بعض المستفيدين من نقص الدعم، موضحا أن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض؛ نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد بشأن نقص مبلغ الدعم المستحق له بقيمة 9 ريالات.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط (هنا).

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد.

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