توضيح من النيابة العامة بشأن الرقابة على أماكن «التوقيف» و«السجون»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

توضيح من النيابة العامة بشأن الرقابة على أماكن «التوقيف» و«السجون»

توضيح من النيابة العامة بشأن الرقابة على أماكن «التوقيف» و«السجون»
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن كل مكان خُصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، إلى جانب التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.

وأوضحت أن إدارة التوقيف يجب عليها رفع بيان يومي يتضمّن: أسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، وعلى المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائرهم الخاصة في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي.

وأضافت أنه يحق لأعضاء النيابة التأكّد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين واستماع شكواهم، حيث تتضمن مهامهم كذلك تسلُّم ما يقدمه المسجونون والموقوفون فيما يتصل بشكواهم، وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النيابة» تتهم 18 شخصاً بالضلوع في قضايا فساد وغسل أموال.. قدمت 700 دليل

«النيابة» تتهم 18 شخصاً بالضلوع في قضايا فساد وغسل أموال.. قدمت 700 دليل

ضبط شخص هدد متسابقاً في «رالي العلا – نيوم» بسلاح ناري

ضبط شخص هدد متسابقاً في «رالي العلا – نيوم» بسلاح ناري

«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري

«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري

أول إجراء من النيابة في اتهام لاعب محترف بالاعتداء على موظفة بمطار الرياض

أول إجراء من النيابة في اتهام لاعب محترف بالاعتداء على موظفة بمطار الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ارتقِ بذوقك!
مقالات

ارتقِ بذوقك!

المزيد
كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا
تدوينات حرة

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا

المزيد
انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>