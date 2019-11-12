توضيح من النيابة العامة بشأن الرقابة على أماكن «التوقيف» و«السجون»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن كل مكان خُصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، إلى جانب التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.

وأوضحت أن إدارة التوقيف يجب عليها رفع بيان يومي يتضمّن: أسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، وعلى المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائرهم الخاصة في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي.

وأضافت أنه يحق لأعضاء النيابة التأكّد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين واستماع شكواهم، حيث تتضمن مهامهم كذلك تسلُّم ما يقدمه المسجونون والموقوفون فيما يتصل بشكواهم، وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.