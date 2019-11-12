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استشاري عيون يوجه نصائح مهمة للحفاظ على نظر الأطفال (فيديو)

استشاري عيون يوجه نصائح مهمة للحفاظ على نظر الأطفال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح دكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون والليزك، بتقليل استخدام الهاتف الجوال للحفاظ على حاسة النظر بالنسبة للأطفال.

وأكد الفالح، أن كثرة استخدام الجوال تؤثر بالسلب على نظر الأطفال، مضيفا يكفي فقط من نصف ساعة إلى ساعة في اليوم، وألا يتعدى استخدام الأطفال للجوال هذا المعدل، حتى لا تتضرر العين.

وحذر الفالح من خطورة استخدام الجوال في الظلام، حيث نصح باستخدام الجوال والغرف مضاءة إضاءة كافية.

وأضاف أنه قبل سن سبع سنوات تقريبا يتم عمل فحص مبكر للاطمئنان على حالة النظر للطفل في حالة سن 6 شهور وفي سن ثلاث سنوات، وكذلك يفضل عمل فحص للعين قبل دخول المدارس، لأن الأطفال لا يشتكون من مشاكل النظر، مضيفا أنه بعد سن 7 سنوات يكون العلاج صعب في حالة وجود مشاكل في النظر.

وأكد الفالح أن القناة الدمعية ليس لها تأثير على ضعف البصر، ونصح بعلاج كسر العين فيسن مبكر، لأنه ليس لها علاج بعد سن 7 سنوات.

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