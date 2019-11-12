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خلال شهر.. تسليم 21 ألف قطعة أرض مجانية لمستفيدي «سكني»

خلال شهر.. تسليم 21 ألف قطعة أرض مجانية لمستفيدي «سكني»
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تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 20.907 قطع أراضي توزعت في مختلف مناطق المملكة تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الاجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن التسليم شمل 4443 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 2797 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و2058 مواطنا تم تسليمه في منطقة المدينة المنورة، و542 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 420 أرضا في منطقة الجوف، و809 مواطنين تم تسليمه في منطقة الحدود الشمالية، وفي منطقة القصيم تم تسليم 2140 أرضاً، كذلك تسلم 2205 مواطنين في المنطقة الشرقية أراض مجانية، و77 مواطنًا في تبوك، و1258 مواطناً في منطقة جازان، كما سلم البرنامج 1192 أرضاً سكنية في منطقة حائل، أما منطقة عسير فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها للمواطنين 1665 قطعة أرض، و1301 أرض في منطقة نجران.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية (هنا).

وبين “سكني” أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل 200 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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