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بالأسماء.. «الاتصالات» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلات الشخصية

بالأسماء.. «الاتصالات» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلات الشخصية
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تواصل – فريق التحرير :

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المتقدمين المرشحين لوظائفها المعلنة سابقاً على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، لإجراء المقابلات الشخصية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن موعد المقابلة يتحدد حسب كل مرشح، وأن مكان المقابلات الشخصية سيكون مقر الوزارة بحي النخيل مجمع الرائدة المدينة الرقمية بوابة رقم “1” تقاطع شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع طريق التخصصي، خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب المتقدمين للوثائق التالية عند الحضور للمقابلة: نسخة محدثة من السيرة الذاتية، وأصل الهوية الوطنية، وأصل رخصة القيادة سارية المفعول (رجال)، وصورة المؤهل العلمي “الثانوية العامة فما دون”، وأصل المؤهل للمطابقة.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء ومعرفة الموعد المحدد لمقابلة كل متقدم (اضغط هنا).

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