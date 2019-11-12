«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق خلال ساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار متوسطة على منطقتي عسير ومرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تستمر خلال الساعات القادمة، كما يستمر هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على حائل حتى مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على اجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.