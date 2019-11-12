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تحديد موعد فصل «التوأم السيامي» الليبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي

تحديد موعد فصل «التوأم السيامي» الليبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي
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تواصل – فريق التحرير:

ناقش رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية عبد الله الربيعة، مع أعضاء الفريق تفاصيل حالة التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، والتي تُعد الحالة رقم 48 ضمن برنامج فصل التوائم السيامية بالمملكة.

وتم الاتفاق على إجراء العملية المذكورة بعد غدٍ الخميس، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، والتي توقّع الربيعة نجاحها بنسبة 70%.

وقال رئيس الفريق بأن العملية سوف تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة، وذلك بمشاركة 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، حيث وافق والد التوأم بعد استماعه لشرح الحالة ونسب نجاحها ومخاطرها المتوقعة.

وأضاف: “الطفلان ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه وفي الجهاز البولي والتناسلي الداخلي وفي آخر الأمعاء وفتحة الشرج وعظام الحوض، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي واحد”.

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