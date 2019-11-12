صغير السن عذب الصوت.. من هو إمام المصلين في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعى” تويتر” مقطع فيديو جديد للطفل الذي أم المصلين بصلاة العشاء يوم السبت الماضى في ملعب الجامعة بذهاب نهائي بطولة آسيا للأندية بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني.

الطفل يدعى على عبد السلام اليوسف، واعتاد أن يؤم المصلين في اكثر من مناسبة لما يملكه من قراءة سليمة وصوت عذب يقشعر له الأبدان.

وأثنى المغردون على عذوبة صوت “الإمام الصغير” خلال تلاوته لآيات الذكر الحكيم وهو يؤم مصلين في أحد المساجد في مقطع فيديو جديد.

وكان مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي قد انتشر مؤخراً لمجموعة من المصلين وهم يقيمون صلاة العشاء خلف إمام عذب الصوت خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.