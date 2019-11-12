مقتل وإصابة 9 سوريين بنيران دورية عسكرية تركية في «كوباني»

تواصل – واس:

قتل وأصيب، 9 سوريين اليوم الثلاثاء جراء استهدافهم بالرصاص الحي من قبل عناصر دورية تركية تجولت، برفقة دورية عسكرية روسية، بريف مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أصدره أن عناصر من تلك الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقونها بالحجارة والأحذية كتعبير منهم عن استياءهم من الاتفاق الروسي – التركي.

وأكد أنه رصد تسيير دورية روسية – تركية جديدة بشمال سورية حيث بدأت الدورية الخامسة من نوعها ضمن اتفاق “بوتين – أردوغان” تتجول بريف مدينة عين العرب (كوباني).