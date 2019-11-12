تنفيذ حكم القتل تعزيراً في بحريني لتهريبه المخدرات بالجوف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في بحريني لتهريبه المخدرات بالجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في بحريني لتهريبه المخدرات بالجوف
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .
بفضل من الله تم القبض على المدعو / علي محسن كاظم حسن – بحريني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / علي محسن كاظم حسن – بحريني الجنسية – اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 1441 هـ في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ «مهرب مخدرات» في الجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ «مهرب مخدرات» في الجوف

تنفيذ حكم القتل في أردنييْن بتبوك.. ارتكبا هذه الجريمة

تنفيذ حكم القتل في أردنييْن بتبوك.. ارتكبا هذه الجريمة

تنفيذ حكم القتل في يمنيَّيْن بجدة.. تلقيا «كمية حشيش»

تنفيذ حكم القتل في يمنيَّيْن بجدة.. تلقيا «كمية حشيش»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بـ «الحريق»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بـ «الحريق»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ارتقِ بذوقك!
مقالات

ارتقِ بذوقك!

المزيد
كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا
تدوينات حرة

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا

المزيد
انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>