«الشورى» يوافق على تعديل المادة 25 من نظام «الخدمة المدنية» ولائحة التدريس بالحرمين

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الجلسة العادية الثانية من السنة الرابعة للدورة السابعة لمجلس الشورى، وترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، موافقة الأعضاء على عدة إجراءات من بينها الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) بتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، وكذلك على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة والجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة، ومشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التنمية الاجتماعية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا الجنوبية للتعاون الرياضي.