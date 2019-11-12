مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة وافد تركي سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين

كشفت مصادر عن المقتنيات التي كانت مستهدفة بالسرقة بواسطة الوافد التركي، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته لسرقة معرض عمارة الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي، حيث كان يستهدف سرقة أحجار كريمة.

وكانت الجهات الأمنية قد عمدت إلى إغلاق المعرض الكائن في حي أم الجود بمكة المكرمة، احترازياً، بعد تعرضه لمحاولة سرقة.

وبينت المصادر – وفقا لـ “عكاظ” – أن الوافد التركي دخل إلى المعرض عند الساعة السابعة من صباح الجمعة عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، كما عمد إلى تحطيم عدد من المقتنيات النادرة.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة في العاصمة المقدسة تحقق مع المقبوض عليه، والذي يبلغ من العمر 24 عاماً، للوقوف على الدوافع التي دفعته لسرقة المعرض.