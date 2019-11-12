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بيانات رسمية: ارتفاع نسبة الرضا عن منتجات الإسكان إلى 72%

بيانات رسمية: ارتفاع نسبة الرضا عن منتجات الإسكان إلى 72%
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تواصل – الرياض:

أوضحت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان ارتفع بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2019م.

وتضمن استطلاع الرأي، الذي نشره المركز على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، على مجموعة من آراء المواطنين المرشحين والمستفيدين من خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى الرضا إلى 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م مقارنة بنحو 47% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين المستفيدين فعلياً من المنتجات والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بنسبة بلغت 72% خلال الربع الثالث من 2019م مقابل 64% في الربع الأول 2019م.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي ينفذها مركز “رأي” بشكل ربع سنوي عن خدمات ومنتجات وزارة الإسكان.

وبحسب استطلاع الرأي فقد سجل المستفيدون الفعليون نسبة رضا عالية حول منتجات وخدمات الوزارة بنحو 72% ونحو 10% عدم رضا ونحو 18% محايد، وبالمتوسط سجلت نسب الرضا كافة 56% مقابل 20% غير راضين، ونحو 24% محايدين.

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