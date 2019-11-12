بالفيديو.. نجل صاحب المنزل المُنهار بالدمام يروي تفاصيل جديدة عن الحادثة

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كشف الشاب باسل، نجل صاحب المنزل الذي تعرض لانهيار جزئي في الدمام أول أمس الأحد، تفاصيل جديدة لما جرى بالواقعة قائلاً: “حدث تسريب لوحدة غاز مركزي ومن ثم توزع على كامل المبنى؛ ما أدى إلى وقوع انفجار بالعمارة وانهيار جزء منها وتضرر بعض المنازل المجاورة”.

وقال الشاب “باسل” لقناة “الإخبارية”: إن الانفجار أسفر عن إصابة امرأة من سكان المنزل ورضيعها، حيث أدت قوة الانفجار لتحطم الجدار وقذفهما لمسافة بعيدة خارج المبنى، موضحاً أن المرأة تعرضت لحروق من الدرجة الأولى، وحالتها وطفلها أصبحت مستقرة”.

وكانت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باشرت الأحد الماضي حادِث انفجار مبنى بحي الفاخرية، حيث تبين وقوع ١٣ إصابة، حيث نُقل المصابون للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.