قنصلية المملكة بـ«هونج كونج» تجدد تحذِيرها: تجنَّبوا هذه المناطق

تواصل – الرياض:

وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج، تحذيرا للمواطنين من التوجه إلى عدة مناطق، بسبب اندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وأوضحت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم، قائلة: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

يذكر أن هونج كونج تشهد منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.