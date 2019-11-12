مصادر تكشف عن تفاصيل الضوابط الجديدة للإعلانات التجارية.. تعرف عليها 

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كشفت مصادر مطلعة تفاصيل المسودة النهائية التي أعدّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضوابط الإعلانات التجارية المختصة في الأغذية الموجهة المواطنين من هم دون سن الخامسة عشرة، والتي من المنتظر تطبيقها قريباً .

ووفقاً للمسودة، فإنه لن يسمح بوضع رسومات لشخصيات كرتونية أو معروفة لدى الأطفال على البطاقة الغذائية لبعض أنواع الأطعمة التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية كالدهون والدهون المشبعة والصوديوم والسكر بنسب معينة.

كما يمنع الاستعانة بأي شخص ذي شعبية كبيرة كالشخصيات المشهورة والمعروفة اجتماعياً للتأثير في الأطفال وسلوكهم الشرائي لهذه الأغذية، إضافة إلى عدم السماح بالقيام بعروض ترويجية لها على سبيل المثال 1+1 مجاناً (اشتر واحداً واحصل على آخر مجاناً) أو إضافة مبلغ بسيط لزيادة حجم المنتج الغذائي أو الوجبة الغذائية.

ومن ضوابط المسودة النهائية، أيضا عدم السماح بوضع الألعاب أو الهدايا مع هذا النوع من الأغذية، ولا للمنشآت الغذائية التي تقدم هذه الأغذية في رعاية المناسبات والنشاطات والبرامج التي تستهدف الأطفال أو المناسبات التي يشكل فيها الأطفال أكثر عدداً من الجمهور، أو في أماكن تجمع الأطفال كالملاعب والحدائق وصالات الألعاب في المجمعات التجارية والمدارس.

وسيتم تطبيق هذه الاشتراطات الخاصة بالأغذية على جميع وسائل الإعلانات وتشمل التلفزيون وصالات السينما والمجلات والمطويات واللوحات الإعلانية في الطرقات ووسائل التواصل ومنها”سناب شات وإنستجرام ويوتيوب”.