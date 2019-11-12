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وفاة 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين بينهم 6 طالبات في حادثين منفصلين بالطائف

وفاة 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين بينهم 6 طالبات في حادثين منفصلين بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الطائف اليوم الثلاثاء، حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة 3 مواطنين، وإصابة 12 آخرين، بينهم 6 طالبات، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثين، وتمت إزاحة تلفيات المركبات، كما تم نقل المُصابين من موقعَي الحادثين.

وترجع تفاصيل الحادثة الأولى، عندما تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح اليوم، بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تعرّضت لانقلاب بعد التصادم، مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة واحدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، إن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ عن وقوع الحادثة على طريق وادي «وج» تحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، وقد باشرت الحادثة.

وأشار «الثبيتي» إلى أن الحادث عبارة عن اصطدام وقع بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما وتعرض قائدها لحالة وفاة، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وشارك في عملية الإنقاذ فرقتا إسعاف بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي الحادثة الثانية، قال “الثبيتي”: “تلقت عمليات منطقة مكة المكرّمة على الرقم (٩٩٧) حادث تصادم بين مركبات عدة إحداها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة الثامنة إلا تسعة دقائق من صباح اليوم على طريق الرميدة.

وأضاف: “فور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، والقائد الميداني خالد الحارثي”.

وتابع: “عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حالتا وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بين تلك الإصابات كانت لـ 6 طالبات، وعلى الفور تمّ فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل”.

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