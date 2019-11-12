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بعد اغتيال القائد العسكري لحركة الجهاد.. الاحتلال الصهيوني يعلن حالة التأهب ويفتح الملاجئ
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تواصل – وكالات:

ردًا على اغتيال بهاء أبو العطا القيادي الفلسطيني في سرايا القدس، قصفت المقاومة صباح اليوم الثلاثاء، مستوطنات غلاف غزة و”جوش دان” جنوبي “تل أبيب” بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بعشرات الصواريخ.

وذكرت وكالة “صفا” الفلسطينية أن صاروخاً ضرب منزلاً وسقط آخر في فناء منزل بمستوطنة “سديروت”، دون وقوع إصابات، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوبي “تل أبيب” ومنها “ريشون لتسيون، حولون، بات يام”.

ومن جانبها، قررت الجبهة الداخلية للاحتلال إلغاء الدراسة في مستوطنة “جوش دان” وغلاف قطاع غزة، وهو إجراء يتخذ للمرة الأولى منذ نهاية الحرب صيف العام 2014، كما تم فتح الملاجئ في وسط وجنوبي الكيان الصهيوني.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني رفع حالة الجهوزية وتعزيز قواته في محيط قطاع غزة، فيما يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) اجتماعاً له لمناقشة التطورات.

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