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الزعاق يتوقع: اليوم بداية أول انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

الزعاق يتوقع: اليوم بداية أول انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة
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تواصل – الرياض:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه بدءاً من اليوم – بمشيئة الله – سيبدأ الناس بالشعور بأول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة.

وأضاف الزعاق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق المملكة”.

وأوضح: “يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية”.

وتوقعت “الأرصاد” اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.

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