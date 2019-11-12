الزعاق يتوقع: اليوم بداية أول انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

تواصل – الرياض:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه بدءاً من اليوم – بمشيئة الله – سيبدأ الناس بالشعور بأول انخفاض ملموس لدرجات الحرارة.

وأضاف الزعاق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أول انخفاض لدرجات الحرارة: بداية من اليوم سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة، خاصة في حال الليل على معظم مناطق المملكة”.

وأوضح: “يسمى هذا البرد ببرد غياب نجم الأحيمر وهو برد طارئ وسيعود الدفء كرة ثانية”.

وتوقعت “الأرصاد” اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 35-26 وفي المدينة المنورة 31-21 وفي العاصمة الرياض 27-18 وفي جدة 35-26 وفي الدمام 29-18 وفي أبها العظمى 20 والصغرى 12.