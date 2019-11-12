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بالصور.. انهيارات صخرية وإغلاق بعض الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة برجال ألمع

بالصور.. انهيارات صخرية وإغلاق بعض الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة برجال ألمع
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تواصل – فريق التحرير:

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة رجال ألمع، إلى حدوث عددٍ من الانهيارات الصخرية على الطرق؛ ما أدى إلى غلقها بسبب المخلفات التي حملتها مياه الأمطار.

وباشرت بلدية رجال ألمع هذه الانهيارات والإغلاقات من خلال إزالة الصخور وفتح الطرق أمام المرة والسيارات التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

من جانبه، أكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن البلدية تُسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ، مضيفاً أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر أو بالاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ.

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