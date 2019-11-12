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مكة.. وفاة مواطن سقط من الطابق الثالث بعد تعرّضه لصعق كهربائي
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تواصل – مكة المكرمة:

توفي مواطن أمس الاثنين، بعد سقوطه من الدور الثالث واحتجازه في الدور الثاني، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، وذكر أن مواطناً أربعينياً تعرّض لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله؛ مما تسبب في مصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث إلى الدور الثاني – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وقال بادومان، أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر، بعد إنزاله بواسطة الدفاع المدني؛ حيث تبيّن أنه قد توفي، وجرى تسليم الحالة إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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