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خلال لقائه بسلطان عمان.. نائب وزير الدفاع يُشيد بجهود دعم التعاون بين البلدين

خلال لقائه بسلطان عمان.. نائب وزير الدفاع يُشيد بجهود دعم التعاون بين البلدين
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تواصل- واس:

استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مسقط، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ونقل سموه خلال اللقاء لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أشاد سمو نائب وزير الدفاع بحرص جلالته على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع كما حضره من الجانب العماني معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي ومعالي الفريق الأول وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني.

وأقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان مأدبة عشاء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسموه.

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