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أثارت الرعب بين زميلاتها.. طالبة تُحضر ثعباناً في حقيبتها بجامعة طيبة

أثارت الرعب بين زميلاتها.. طالبة تُحضر ثعباناً في حقيبتها بجامعة طيبة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة تلقت بلاغاً من قبل شطر الطالبات، يفيد بالعثور على ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي وتم متابعة الأمر عقب إخلاء الطالبات من خلال أستاذة المقرر.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه تبين أن إحدى الطالبات جلبت ثعبان حقول من نوع ” أبو سيور” غير السام ومنزوع الأنياب ومستورد من خارج المملكة اشترته من أحد المتاجر بالمدينة، من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، وتسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون حدوث أي إصابات.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة عملت على زيارة المتجر للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، وأنها حريصة على سلامة الطلاب والطالبات بما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

وأكدت الجامعة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل أو الوسائل الإعلامية، دون التواصل مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.

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