توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (الثلاثاء)، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وتشمل الحالة المناخية، مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية ومنطقة الرياض.

ومن المتوقع أيضا استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً في مكة المكرمة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (10 درجات).