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«جندي» في الحد الجنوبي بعد «بتر قدمه»: أنا في أكبر نعمة (فيديو)

«جندي» في الحد الجنوبي بعد «بتر قدمه»: أنا في أكبر نعمة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب جندي أصيب في الحد الجنوبي مثلا يحتذى به في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، بعد أن تعرض لبتر في القدم بسبب الإصابة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لجندي مصاب منوم في المستشفى وهو يتحدث بمعنويات مرتفعة ورضا تام بقضاء الله، بعد عميلة جراحية انتهت ببتر قدمه بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الحد الجنوبي.

وقال الجندي المصاب لرفقائه الذين زاروه في المستشفى: “أقدامي هذي ما فكرت فيها، الله اللي خلقها والله اللي أخذها، والحمد لله على كل حال”، مضيفاً أنه سعيد وفي أكبر نعمة من الله”.

 

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