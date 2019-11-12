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ضبط شخص هدد متسابقاً في «رالي العلا – نيوم» بسلاح ناري

ضبط شخص هدد متسابقاً في «رالي العلا – نيوم» بسلاح ناري
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، من القبض على شخص، قام بتهديد أحد متسابقي رالي “العلا – نيوم” بسلاح ناري، حيث تبين أنه في العقد الرابع من العمر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قائد مركبة مهددا أحد متسابقي رالي العلا – نيوم بسلاح ناري، فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة.

وكان الشخص المعتدي قد ترجل من مركبته أمام أحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وأشهر في وجهه سلاحاً نارياً كان بحوزته.

وأمرت النيابة العامة بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وقررت توقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق وفقا للاختصاص.

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