«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة في Avast.. حدثوا البرنامج فوراً

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا متوسط المستوى، من وجود ثغرة في برنامج Avast تتيح للبرمجيات الخبيثة التأثير وإحداث أضرار بالبرامج والبيانات.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أن التهديد يتمثل في أنه يمكن للمهاجم عن بعد الاستغلال الثغرة بشن هجمة البرمجة، حيث يقوم المهاجم بحقن النافذة المنبثقة التنبيهات البرنامج بكود برمجي خبيثا.

وأوصى المركز بتحديث المنتج إلى نسخة (19.4)، باستعمال إحدى الطريقتين:

أولا: انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة البرنامج ثم تحديث البرنامج.

ثانيا: افتح البرنامج ثم الدخول على الإعدادات ثم الضغط على تحديث البرنامج.