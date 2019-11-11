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خلال 3 أشهر.. إصدار مليون تأشيرة عمرة ووصول 800 ألف معتمر

خلال 3 أشهر.. إصدار مليون تأشيرة عمرة ووصول 800 ألف معتمر
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة أكثر من مليون تأشيرة عمرة، وقدوم أكثر من 800 ألف معتمر إلى المملكة، وذلك حتى نهاية يوم 12 ربيع الأول 1440 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن دخول المعتمرين تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها حوالي 800 ألف معتمر، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية أكثر من 30 ألف معتمر، في حين وصل 3 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن عدد المعتمرين المتواجدين حالياً داخل المملكة بلغ حوالي 830 ألف معتمر، فيما سجلت الإحصائيات مغادرة أكثر من 500 ألف معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

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