«النقل» تعتمد آلية جديدة لتنظيم ترخيص «الشاحنات»

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد قطاع النقل البري التابع للهيئة العامة للنقل، آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات، بهدف مكافحة التستر، سيتم إقرارها في ديسمبر المقبل.‏

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري، ‏المهندس فواز السهلي، أن الآلية الجديدة تتضمن الحدين الأعلى ‏والأدنى لعدد الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى ‏للحصول على الترخيص.‏

وأضاف السهلي، خلال ورشة عمل “تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة”، التي عُقدت بغرفة الشرقية، أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص ‏على إثبات “الحاجة”، وأن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 ‏شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص “نقل عام”.‏