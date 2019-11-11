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«النقل» تعتمد آلية جديدة لتنظيم ترخيص «الشاحنات»

«النقل» تعتمد آلية جديدة لتنظيم ترخيص «الشاحنات»
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد قطاع النقل البري التابع للهيئة العامة للنقل، آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات، بهدف مكافحة التستر، سيتم إقرارها في ديسمبر المقبل.‏

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري، ‏المهندس فواز السهلي، أن الآلية الجديدة تتضمن الحدين الأعلى ‏والأدنى لعدد الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى ‏للحصول على الترخيص.‏

وأضاف السهلي، خلال ورشة عمل “تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة”، التي عُقدت بغرفة الشرقية، أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص ‏على إثبات “الحاجة”، وأن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 ‏شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص “نقل عام”.‏

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