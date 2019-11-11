توجيه من «حساب المواطن» للمشتكين من عدم وصول دعم نوفمبر

تواصل – فريق التحرير:

وجه برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، المستفيدين المشتكين من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم لشهر نوفمبر الحالي، رغم أن حالة الدفعة “مدفوع”، بمراجعة البنك للتأكد أنه لم يتم الإيداع.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر خدمة المستفيدين “إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع”، مضيفا أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، ثم اختيار دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف الحساب.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.