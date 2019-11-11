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بمشاركة القوات البحرية الملكية.. استمرار مناورات التمرين البحري الدولي متعدد الجنسيات

بمشاركة القوات البحرية الملكية.. استمرار مناورات التمرين البحري الدولي متعدد الجنسيات
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تواصل – واس:

واصلت القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات ( IMX 19 ) الذي انطلقت مناورات من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي، حيث نفذت القوات المشاركة العديد من الأنشطة التدريبية بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة.

وأوضح مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة الواجب البحرية السعودية العميد البحري الركن عبدالله بن فهيد الشمري أن التمرين يسير وفق ما أعد له من سيناريوهات للقوات المشاركة في تنفيذ مناورات التمرين بمناطق العمليات بما فيها سفن القوات البحرية الملكية السعودية، حيث تشارك في عمليات الحظر والأمن البحري وحماية البُنى التحتية في الخليج العربي ومراقبة وتفتيش السفن وخطوط المواصلات.

وأضاف العميد الشمري أن فرق الاقتحام وسرايا الإزالة التابعة لمجموعات الأمن البحرية الخاصة في كل من الأسطول الغربي والأسطول الشرقي تجري عملياتها بالتزامن في المياه المقابلة لسواحل جمهورية جيبوتي في تعريف واكتشاف الألغام والتعامل معها سواء بتحييدها أو التخلص منها.

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