بالصور.. «شؤون الحرمين» تستبدل 1200 سجادة بصحن المطاف

تواصل – مكة المكرمة:

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة التطهير والسجاد عملية تبديل (١٢٠٠) سجادة في صحن المطاف.

أوضح ذلك مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، وذكر أن عملية تغيير السجاد بالمسجد الحرام وساحاته وسطحه تتم بشكل دوري وفق جدولة زمنية وضعت مسبقاً، حيث تم تغيير (١٢٠٠) سجادة بصحن المطاف.

وأضاف أن ذلك تم تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمتابعة نظافة السجاد أولاً بأول وتطهيره وتعطيره، وصيانة واستبدال ما يتلف منه.