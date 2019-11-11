مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

شهد حي العزيزية بمكة المكرمة فجر اليوم الاثنين جريمة قتل نفذها مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث أقدم على خنق طليقته داخل شقتها السكنية.

وترجع تفاصيل الحادثة، عندما توجه الجاني إلى شقة طليقته، وعلى إثر خلافات أسرية سابقة بينهما، ولم يتوصلا لحلها، قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها بموقع الجريمة عقب تأكده من وفاتها.

وذكرت مصادر، أن النيابة العامة «دائرة النفس»، وشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة العزيزية، تجريان تحقيقاً مع الجاني الذي سلم نفسه عقب ارتكاب الجريمة، وعلى ضوء ذلك تم تمرير بلاغ للجهات الأمنية المختصة، لمباشرة الحالة من خلال غرفة العمليات الأمنية «911».

وعند مباشرة الحالة من قبل فرق الهلال الأحمر تمَّ التأكد أنَّ المرأة توفيت خنقًا، وجرى نقل جثتها للجنة الطب الشرعي وثلاجة الوفيات بالمعيصم من أجل تشريحها، وإعداد تقرير طبي عن سبب الوفاة ووقتها.