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مختص في حماية المستهلك يكشف: لا يوجد أي مواطن يعمل في محله وبضاعته مغشوشة (فيديو)

مختص في حماية المستهلك يكشف: لا يوجد أي مواطن يعمل في محله وبضاعته مغشوشة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال الإعلامي فيصل العبد الكريم الحائز على جائزة الإعلام الجديد للأكثر تأثيراً في مجال حماية المستهلك، إنه على مدار جولاته مع جميع الجهات الحكومية لم يجد مواطناً يعمل في محله وبضاعته فيها غش، مشيراً إلى أن هذا غير موجود في أي مكان بالعالم.

وأضاف “العبد الكريم” خلال لقاء مع برنامج “تم” أنه في دول أوروبية توجد بسطات لبيع منتجات مغشوشة، وعند رؤية الشرطة تفر هاربة، وهذا موجود بالمملكة لكن ليس على شكل تجمعات، موضحاً أنه يتم طرح العديد من برامج الحماية الإلكترونية لكن تحتاج وقتاً حتى تظهر بالقوة المطلوبة ويستفاد منها المواطن.

وأشار إلى أنه لا يمكن تنظيف الأسواق بنسبة 100% من الغش لكن هناك مجهودات تُبذل للوصول على الأقل بنسبة 90%، مؤكداً أن هناك تطوراً كبيراً بالمملكة لضبط الغش بالأسواق، ولكن للوصول إلى النتيجة المرجوة فإن هذا يحتاج لوقت.

وشدد على ضرورة نشر التوعية بين المجتمع بصورة أكبر من قبل الجهات الحكومية.

 

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