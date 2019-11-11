«حقوق الإنسان»: إلحاق الطفل بالمدرسة مُلزم لوالده أو من ينوب عنه

تواصل – الرياض:
قالت هيئة حقوق الإنسان إنه يجب على والد الطفل أو مَن له حق حضانته أو مَن يقوم مقامهما أن يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، وألا يتسبب في انقطاعه عن التعليم.
وأكدت الهيئة أن إدارة المدرسة عليها الاستفسار عن أسباب انقطاع الطفل عن المدرسة، والرفع إلى الجهات المختصة إن لزم الأمر.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل تنص على حق كل طفل في التعليم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك، ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.