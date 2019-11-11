«حقوق الإنسان»: إلحاق الطفل بالمدرسة مُلزم لوالده أو من ينوب عنه

تواصل – الرياض:

قالت هيئة حقوق الإنسان إنه يجب على والد الطفل أو مَن له حق حضانته أو مَن يقوم مقامهما أن يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، وألا يتسبب في انقطاعه عن التعليم.

وأكدت الهيئة أن إدارة المدرسة عليها الاستفسار عن أسباب انقطاع الطفل عن المدرسة، والرفع إلى الجهات المختصة إن لزم الأمر.