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«الغذاء والدواء» تطالب بمنع استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الإنترنت

«الغذاء والدواء» تطالب بمنع استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للنقل، بعدم ‏استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد ‏السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات ‏الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.‏

ووفقاً لـ”الوطن” شددت في خطابها على ضرورة ‏أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، طبقًا للمادة ‏الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت ‏والمستحضرات الصيدلانية.‏

من جانبها، أبلغت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، ‏بعدم قبول أيٍّ من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ‏والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.‏

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