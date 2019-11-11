«الغذاء والدواء» تطالب بمنع استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الإنترنت

تواصل – فريق التحرير:
طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للنقل، بعدم استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.
ووفقاً لـ”الوطن” شددت في خطابها على ضرورة أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، طبقًا للمادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
من جانبها، أبلغت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، بعدم قبول أيٍّ من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.