خبير طقس يتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة على هذه المناطق

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشمل هطول الأمطار خلال الساعات الـ24 المقبلة عدة مناطق منها العاصمة الرياض.

وقال “الحصيني” عبر حسابه في “تويتر”: “توقعات الأمطار خلال 24 ساعة قادمة بإذن الله من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض بما في ذلك العاصمة، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح”.

وأضاف: “تستمر السحب الممطرة صباح اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق تبوك والشمالية وغرب حفر الباطن وشمال رماح وجنوب شرق العاصمة الرياض وأمطار على حائل والجوف”.