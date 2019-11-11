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قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين.. لا تقتربوا من هذه المنطقة

قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين.. لا تقتربوا من هذه المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى منطقة “ساي وان هو”، نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود القنصلية لفت انتباه المواطنين المتواجدين في هونج كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة Sai Wan Ho (ساي وان هو)، نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون اليوم الاثنين 11 نوفمبر.

وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على محتجين، صباح اليوم الاثنين ،فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

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