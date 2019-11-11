مصادر: توقعات بإعلان الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة اليوم

تواصل – الرياض:
توقعت مصادر أن يعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة، الذين تقدموا بطلباتهم عبر برنامج الإقامة المميزة.
وأشارت المصادر، إلى أن الدفعة الأولى تشمل متقدمين من خارج وداخل المملكة، حسب “الرياض”.
وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق، أن مركز الإقامة المميزة سيسلم في منتصف نوفمبر الجاري الدفعة الأولى من الذين استوفوا شروط الحصول على الإقامة المميزة ومُنحت لهم الإقامة المميزة، من بين متقدمين من 50 دولة و27 جنسية.
وتشمل الإقامة المميزة نوعين من الإقامة، الأولى إقامة غير محددة المدة، ويدفع مَن يستوفي شروط الحصول عليها مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة، والثانية إقامة لسنة واحدة “قابلة للتجديد”، يدفع مَن يستوفي شروطها مبلغ 100 ألف ريال.