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أمريكا تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.. وإيقاف العنف ضد المتظاهرين

أمريكا تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.. وإيقاف العنف ضد المتظاهرين
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تواصل – وكالات:

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق، مطالبة بضرورة إيقاف العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن واشنطن قلقة من استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق.

وأكد البيان أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم.

ودعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي للانضمام إليه من أجل دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

 

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