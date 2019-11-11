توجيهات للوزارات بإكمال عمليات الربط الإلكتروني للموظفين خلال هذه المدة

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صدرت توجيهاتٌ إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية لتوفير بيانات الموارد البشرية وفق المجموعات التي تحددها الوزارة خلال 120 يوماً.

ووفقاً لـ«المدينة» أكدت التوجيهات على الالتزام بضوابط ومعايير الأمن السيبراني ذات الصلة الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وإدارة عمليات الموارد البشرية من خلال الخدمات الالكترونية المقدمة من الوزارة وإيقاف التعاملات الورقية خلال 4 أشهر، وبناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الرئيسة والفرعية التابعة لها وفق المجموعات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

كما تضمنت التوجيهات أن تستكمل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية الربط الالكتروني لمطابقة بيانات الموظفين والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة المدنية، خلال 120 يوماً، مع تأكيد الالتزام بضوابط ومعايير الأمن السيبراني.

وشددت التوجيهات على قيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من التعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الربط الإلكتروني تسهل من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية، مما يرفع الشفافية ويقلل من أي أخطاء أو تلاعب.