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مقترح بـ «الشورى».. تركيب كاميرات مراقبة بالمطاعم للحد من التلوث

مقترح بـ «الشورى».. تركيب كاميرات مراقبة بالمطاعم للحد من التلوث
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تواصل – الرياض:

تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي، بمقترح ينص على تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إعداد الطعام داخل المطاعم، لتفعيل الدور الرقابي من أجل الوقاية والحد من التلوث.

وقال الخالدي – وفقاً لـ”عكاظ” – أن الهدف من تركيب الكاميرات هو نقل ما يدور في مكان إعداد الطعام من زوايا مختلفة عبر شاشات عرض في صالة تناول المستهلك للطعام أو مكان انتظاره لأخذ طلبه.

وأشار إلى أن ذلك سيزيد من نسبة الثقة لمرتادي المطاعم والبوفيهات حول ما يدور بداخلها وكيف يتم إعداد الأطعمة وتحضيرها.
وأوضح أن تركيب الكاميرات سيعزز أيضاً من تفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم، وكذلك رصد أي مخالفات قد تهدد صحتهم من تناول تلك المنتجات الغذائية.

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