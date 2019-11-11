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حقيقة انهيار مبنى سكني في الدمام بسبب انفجار خزان غاز.. مصادر توضح

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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الانهيار الجزئي في المبنى السكني بحي الفاخرية بالدمام والذي تسبب بإصابة ١٣ شخصًا، نافية أن يكون الانهيار بسبب انفجار خزان الغاز.

من جهة أخرى، تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله سلامة خزان الغاز من أي أضرار، حيث يوثق الفيديو لحظة انتشال خزان الغاز من المبنى السكني لفحصه وهو في حالة سليمة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت فجر أمس، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وتسجيل عددٍ من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني؛ في تصريح سابق إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحًا عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام.

وعند الوصول إلى موقع الحادث، تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض، للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصًا بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعًا للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

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