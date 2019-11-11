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مشهد مهيب بإحدى صحاري المملكة.. مواطنون شباب يتسابقون لأداء الصلاة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان السعوديين وهم يتسابقون فيما بينهم لأداء صلاة المغرب، في إحدى صحارى المملكة.

وظهر خلال المقطع، مئات المركبات، في إحدى الصحارى، وهي تتحرك مسرعة، وتتخذ أماكنها وتتراص بجانب بعضها بعضًا، ويترجل منها الشباب، ويتوجهون إلى ساحة كبيرة، تتوسط الصحراء، مخصصة لإقامة الصلوات.

وفي ثوانٍ معدودة، امتلأت ساحة الصلاة عن بكرة أبيها بالمصلين من جميع الأعمار، الذين وقفوا في خشوع تام، لأداء الصلاة، في مشهد مهيب يؤكد حرص الشباب على أداء الصلوات في وقتها.

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