شرطة الرياض تكشف ملابسات مطاردة سائق وإيقافه بالقوة الجبرية

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تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من السيطرة على مركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وذلك بعد أن عكس السير وتسبب في حادث مروري أسفر عن حالتي وفاة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض – الدمام السريع، فقد تسبب تصرف السائق في تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة.

وأكد أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض تمكنت من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.