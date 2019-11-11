الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

«التعليم» تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

«التعليم» تعلن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

مصادر تكشف عن موعد استئناف رحلات قطار الحرمين

مصادر تكشف عن موعد استئناف رحلات قطار الحرمين

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

شرطة الرياض تكشف ملابسات مطاردة سائق وإيقافه بالقوة الجبرية

شرطة الرياض تكشف ملابسات مطاردة سائق وإيقافه بالقوة الجبرية
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من السيطرة على مركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وذلك بعد أن عكس السير وتسبب في حادث مروري أسفر عن حالتي وفاة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض – الدمام السريع، فقد تسبب تصرف السائق في تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة.

وأكد أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض تمكنت من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أثناء مباشرة عمله.. وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة ظهران الجنوب إثر حادث مروري

أثناء مباشرة عمله.. وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة ظهران الجنوب إثر حادث مروري

جريمة صادمة بالرياض.. اختطاف «فتاة قاصر» وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدرات

جريمة صادمة بالرياض.. اختطاف «فتاة قاصر» وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدرات

شرطة الرياض تداهم وكراً لتصنيع الخمور وتضبط 30 ألف لترٍ (فيديو)

شرطة الرياض تداهم وكراً لتصنيع الخمور وتضبط 30 ألف لترٍ (فيديو)

وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم حافلة بشاحنة في «بيش جازان»

وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم حافلة بشاحنة في «بيش جازان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا
تدوينات حرة

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا

المزيد
انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>