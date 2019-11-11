في أول مشاركة لها.. المملكة تحصد المركز الـ7 عالمياً في «أولمبياد الروبوت»

تواصل – واس:

حقق الفريق السعودي، اليوم الأحد، المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت “WRO” في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً ، التي تنعقد خلال الفترة 7 – 10 نوفمبر 2019.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هيأت 8 فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

وتنافست الفرق في أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة “المفتوحة” تحدٍ مشترك في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي “Tetras tack” في مجال المدن الذكية.