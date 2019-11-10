بالأسماء.. «العدل» تدعو المقبولين على وظائفها للمقابلة الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً في الوظائف الشاغرة عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالمعنيين، وعددهم 25 مرشحاً و94 مرشحة، اصطحاب المستندات اللازمة معهم، وهي أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، إرفاق معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية من خارج المملكة.

وأكدت وزارة العدل على ضرورة الحضور في الموعد والمكان المحدد، مشيرة إلى أن عدم الحضور سيُعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية من خلال هذا (اضغط هنا).