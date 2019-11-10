«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، أنه لا يحق للبنوك تحصيل أية متأخرات أو سداد أقساط من قيمة الدعم.

جاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد”.

وكان البرنامج قد أودع صباح اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوزعددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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